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Posted 15 января 2018, 07:58

Published 15 января 2018, 07:58

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Гости ЧМ-2018 смогут попасть на выпускной в Ростове

15 января 2018, 07:58
Программа выпускного вечера в Ростове-на-Дону учтет присутствие гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из сообщения горадминистрации.

"Такое распоряжение дал глава города Виталий Кушнарев службам, занимающимся разработкой программы", - сказано в сообщении.

По словам главы администрации, он уверен, что город сумеет создать такую программу выпускного, которая будет интересна не только самим выпускникам, но и гостям спортивного события.

Напомним, общегородской "Выпускной бал-2018" в Ростове решили сделать частью мундиаля.

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