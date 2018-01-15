Гости ЧМ-2018 смогут попасть на выпускной в Ростове

Posted 15 января 2018, 07:58
Published 15 января 2018, 07:58
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Такое распоряжение дал глава города Виталий Кушнарев службам, занимающимся разработкой программы", - сказано в сообщении.
По словам главы администрации, он уверен, что город сумеет создать такую программу выпускного, которая будет интересна не только самим выпускникам, но и гостям спортивного события.
Напомним, общегородской "Выпускной бал-2018" в Ростове решили сделать частью мундиаля.
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