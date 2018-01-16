Ростовчане вместе с президентом в марте выберут объекты для благоустройства

Проект благоустройства комфортной городской среды, который реализуется с 2017 по 2018 годы, в этом году приобрел новую форму, отметила Мананкина. "В муниципалитетах с населением больше 20 тысяч - в 12 городах и 6 городских поселениях - созданы общественные комиссии, которые по заявкам жителей составят список объектов-участников голосования", - отметила она. Мананкина добавила, что число муниципалитетов-участников увеличилось больше, чем в три раза, в предыдущем году их было шесть.