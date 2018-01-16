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Ростовчане вместе с президентом в марте выберут объекты для благоустройства

16 января 2018, 14:46
Жители 20 муниципалитетов Ростовской области будут выбирать очередность благоустройства объектов на выборах 18 марта, сообщила на пресс-конференции во вторник советник губернатора области Светлана Мананкина.

Проект благоустройства комфортной городской среды, который реализуется с 2017 по 2018 годы, в этом году приобрел новую форму, отметила Мананкина. "В муниципалитетах с населением больше 20 тысяч - в 12 городах и 6 городских поселениях - созданы общественные комиссии, которые по заявкам жителей составят список объектов-участников голосования", - отметила она. Мананкина добавила, что число муниципалитетов-участников увеличилось больше, чем в три раза, в предыдущем году их было шесть.

По ее словам, прием заявок онлайн уже начался, закончится он 7 февраля. "По всем территориям из списка будут созданы дизайн-проекты. Они будут опубликованы 1 марта, две недели будет длиться обсуждение", - сообщила она. Потом жители с 14 лет смогут проголосовать за один, несколько или все проекты на выборах 18 марта, объекты будут выбираться внутри города или поселения.

По ее данным, результат голосования определит очередность благоустройства объектов, над победителями начнут работу в мае 2018 года, закончат в начале ноября. "Далее объекты будут благоустраивать до 2020 года в соответствии с результатами голосования", - отметила она.

По ее данным, в 2018 году на благоустройство объектов потратят минимум 600 миллионов рублей. "Если мы поделим сумму на 20 муниципалитетов, то получится 30 миллионов. Это очень мало. Рассматривается возможность дополнительного финансирования из гранта в один миллиард, который в этом году получила Ростовская область от федерального центра", - отметила спикер.

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#Новости#Диана Юндина#Город#Опросы
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