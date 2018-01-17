Инфляция в декабре в Ростовской области оказалась вдвое ниже общероссийской

Posted 17 января 2018, 10:35
Published 17 января 2018, 10:35
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
При этом общероссийский показатель годовой инфляции, по данным Росстата, в декабре составил 2,5%. При этом по сравнению с данными за ноябрь цены на товары и платные услуги в Ростовской области в декабре 2017 года увеличились в среднем только на 0,3%. Наибольший рост цен отмечается в категории санаторно-оздоровительных услуг, услуги пассажирского транспорта выросли в цене на 10,3%, на 7% подорожали услуги зарубежного туризма.
Цены на продукты питания за год снизились в регионе в среднем на 0,8%. Больше всего подорожали такие продукты, как сливочное масло — 5,4%, молоко — 5% и алкоголь — 2,8%. среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на табачные изделия — на 11,6%, бензин — на 7,6% и обувь — на 3,4%.
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