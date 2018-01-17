Инфляция в декабре в Ростовской области оказалась вдвое ниже общероссийской

При этом общероссийский показатель годовой инфляции, по данным Росстата, в декабре составил 2,5%. При этом по сравнению с данными за ноябрь цены на товары и платные услуги в Ростовской области в декабре 2017 года увеличились в среднем только на 0,3%. Наибольший рост цен отмечается в категории санаторно-оздоровительных услуг, услуги пассажирского транспорта выросли в цене на 10,3%, на 7% подорожали услуги зарубежного туризма.