Один из жителей взорвавшегося дома в Ростове проспал эвакуацию

Posted 17 января 2018, 11:59
Published 17 января 2018, 11:59
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Человек на 9 этаже как спал, так и спит. Его не разбудили взрыв и последующая эвакуация", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина объяснил спасателям, что его "не волнует случившееся" и он хочет просто выспаться.
"Это же не был как атомный взрыв, это просто хлопок и его могли не все услышать", - отметил собеседник агентства.
Напомним, взрыв прогремел в квартире в переулке Забайкальском. Погиб один человек, 56 были эвакуированы.