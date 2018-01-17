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Posted 17 января 2018, 11:59

Published 17 января 2018, 11:59

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Один из жителей взорвавшегося дома в Ростове проспал эвакуацию

17 января 2018, 11:59
Один из жителей многоэтажки, в которой в ночь на среду произошел взрыв в Ростове, не проснулся после происшествия и пропустил эвакуацию, рассказал RostovGazeta один из спасателей, работавших на месте происшествия.

"Человек на 9 этаже как спал, так и спит. Его не разбудили взрыв и последующая эвакуация", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина объяснил спасателям, что его "не волнует случившееся" и он хочет просто выспаться.

"Это же не был как атомный взрыв, это просто хлопок и его могли не все услышать", - отметил собеседник агентства.

Напомним, взрыв прогремел в квартире в переулке Забайкальском. Погиб один человек, 56 были эвакуированы.

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