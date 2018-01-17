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Posted 17 января 2018, 08:13

Published 17 января 2018, 08:13

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Повреждения получили семь квартир после взрыва в Ростове

17 января 2018, 08:13
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону после взрыва в многоэтажке капитальные повреждения получили семь квартир, информирует региональное УСКР.

"Квартиры располагаются на 4, 5 и 6 этажах. Также из-за взрыва была повреждена часть фасада", - говорится в публикации.

Отмечается, что взрыв газа произошел в квартире на 5 этаже. Один человек погиб, он являлся инвалидом.

После инцидента эвакуировали более 50 человек, их разместили в школах. В данный момент проводятся проверочные мероприятия.

Инцидент произошел в переулке Забайкальский.

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#Новости Ростова#Новости
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