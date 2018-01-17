Повреждения получили семь квартир после взрыва в Ростове

Posted 17 января 2018, 08:13
Published 17 января 2018, 08:13
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Квартиры располагаются на 4, 5 и 6 этажах. Также из-за взрыва была повреждена часть фасада", - говорится в публикации.
Отмечается, что взрыв газа произошел в квартире на 5 этаже. Один человек погиб, он являлся инвалидом.
После инцидента эвакуировали более 50 человек, их разместили в школах. В данный момент проводятся проверочные мероприятия.
Инцидент произошел в переулке Забайкальский.
р1