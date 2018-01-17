Повреждения получили семь квартир после взрыва в Ростове

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В Ростове-на-Дону после взрыва в многоэтажке капитальные повреждения получили семь квартир, информирует региональное УСКР.

"Квартиры располагаются на 4, 5 и 6 этажах. Также из-за взрыва была повреждена часть фасада", - говорится в публикации. Отмечается, что взрыв газа произошел в квартире на 5 этаже. Один человек погиб, он являлся инвалидом. После инцидента эвакуировали более 50 человек, их разместили в школах. В данный момент проводятся проверочные мероприятия. Инцидент произошел в переулке Забайкальский. р1