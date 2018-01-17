Режим ЧС объявлен после взрыва в многоэтажке в Ростове

Posted 17 января 2018, 12:07
Published 17 января 2018, 12:07
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Режим ЧС объявлен на территории, где расположен этот дом. Жители попадают под действие режима ЧС, то есть если понадобится, им может быть оказана материальная помощь", - сообщил Бережной.
Взрыв прогремел в квартире на пятом этаже в многоэтажке в переулке Забайкальский в Ростове. Взрывной волной были выбиты двери 33 квартир, пострадало семь квартир. Спасатели эвакуировали 56 человек.
Один человек погиб. Как рассказали очевидцы, хозяин взорвавшейся квартиры не пускал сотрудников газовой службы для проведения ремонта.