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Posted 18 января 2018, 17:13

Published 18 января 2018, 17:13

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Осуждены двое ростовчан за вымогательство 2 млн руб у бизнесмена

18 января 2018, 17:13
В Волгодонске Ростовской области суд приговорил к семи годам заключения двух местных жителей, которые вымогали два миллиона рублей у предпринимателя, информирует в четверг региональная прокуратура.

"Суд установил, что с февраля по апреля 2016 года осужденные вымогали деньги с главы компании "Донэлектромонтаж" под предлогом помощи в возврате долга. Они успели получить 450 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Отмечается, что фигуранты оказывали психологическое давление на потерпевшего. Мужчин задержали при получении оставшейся части денег.

После этого завели уголовное дело. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

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