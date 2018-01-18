Осуждены двое ростовчан за вымогательство 2 млн руб у бизнесмена

Posted 18 января 2018, 17:13
Published 18 января 2018, 17:13
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Суд установил, что с февраля по апреля 2016 года осужденные вымогали деньги с главы компании "Донэлектромонтаж" под предлогом помощи в возврате долга. Они успели получить 450 тысяч рублей", - говорится в публикации.
Отмечается, что фигуранты оказывали психологическое давление на потерпевшего. Мужчин задержали при получении оставшейся части денег.
После этого завели уголовное дело. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
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