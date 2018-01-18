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Posted 18 января 2018, 13:17

Published 18 января 2018, 13:17

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Причиной жестокой драки школьников в Ростове стала "новенькая"

18 января 2018, 13:17
Сюжет
Новости Ростова
На территории школы №31 города Ростова в начале января подрались ученики, конфликт между детьми произошел из-за новенькой ученицы, сообщила RostovGazeta директор учебного учреждения Наталья Агишева.

В новогодние каникулы на территории школы подрались ученики 7 и 8 класса. Все происходящее другие школьники сняли на мобильные камеры, видео попало в Сеть. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Родителей ребят вызвали в школу.

"Причиной драки явилась новенькая ученица 7 класса, которую обидел мальчик из 8 класса. Девочка пожаловалась подружке, а та рассказала обо всем своему "парню". Мальчики решили разобраться "по-мужски", устроив драку", - рассказала Агишева.

#Новости Ростова#Новости
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