Причиной жестокой драки школьников в Ростове стала "новенькая"

Posted 18 января 2018, 13:17
Published 18 января 2018, 13:17
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В новогодние каникулы на территории школы подрались ученики 7 и 8 класса. Все происходящее другие школьники сняли на мобильные камеры, видео попало в Сеть. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Родителей ребят вызвали в школу.
"Причиной драки явилась новенькая ученица 7 класса, которую обидел мальчик из 8 класса. Девочка пожаловалась подружке, а та рассказала обо всем своему "парню". Мальчики решили разобраться "по-мужски", устроив драку", - рассказала Агишева.