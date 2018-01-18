Причиной жестокой драки школьников в Ростове стала "новенькая"

В новогодние каникулы на территории школы подрались ученики 7 и 8 класса. Все происходящее другие школьники сняли на мобильные камеры, видео попало в Сеть. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Родителей ребят вызвали в школу.