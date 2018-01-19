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Posted 19 января 2018, 18:29

Published 19 января 2018, 18:29

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Осужден чиновник под Ростовом за передачу сиротам непригодного жилья

19 января 2018, 18:29
Сюжет
Новости Ростова
В Ростовской области суд приговорил к штрафу замглавы администрации Советского района, по вине которого сироты получили непригодные для проживания квартиры, информирует в пятницу региональное УСКР.

"Суд установил, что в 2016 году осужденный поручил подготовить документацию по приобретению двух квартир для сирот. Далее мужчина утвердил документацию, не проводя обследования помещений", - говорится в публикации.

Отмечается, что переданные сиротам квартиры не отвечали нормам. Проживать в них без капремонта невозможно.

Чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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#Новости Ростова#Новости
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