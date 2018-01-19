Осужден чиновник под Ростовом за передачу сиротам непригодного жилья

Posted 19 января 2018, 18:29
Published 19 января 2018, 18:29
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Суд установил, что в 2016 году осужденный поручил подготовить документацию по приобретению двух квартир для сирот. Далее мужчина утвердил документацию, не проводя обследования помещений", - говорится в публикации.
Отмечается, что переданные сиротам квартиры не отвечали нормам. Проживать в них без капремонта невозможно.
Чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
р1