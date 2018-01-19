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Posted 19 января 2018, 09:40

Published 19 января 2018, 09:40

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Жители Ростова чаще всего по объявлениям покупают iPhone

19 января 2018, 09:40
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Новости Ростова
Самой популярной маркой смартфонов, которые жители Ростова-на-Дону приобретали в 2017 году по объявлениям, оказался iPhone, говорится в исследовании компании Avito.

В общей сложности в России на сайте объявлений было продано 1,6 миллиона смартфонов, при этом 1,8% всех продаж пришлись на Ростов-на-Дону.

Средняя цена мобильного устройства в городе составила 10,58 тысячи рублей, увеличившись за год на 4,4%. В среднем по стране стоимость оказалась ниже, чем в Ростове-на-Дону, – 9,35 тысячи рублей.

Самым популярным телефоном у ростовчан стал iPhone, доля его продаж составила 53,3% при средней цене 14,37 тысячи рублей за устройство. При этом за год смартфоны iPhone подорожали на 4,8%.

Вторым по популярности у ростовчан стал Samsung, составивший 16,9% всех продаж, на третьем — Nokia, на который пришлось 4,6% покупок.

Четвертое и пятое места достались маркам Sony (4,3%) и Xiaomi (2,9%).

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#Экономика#Новости Ростова#Новости
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