Жители Ростова чаще всего по объявлениям покупают iPhone

Posted 19 января 2018, 09:40
Published 19 января 2018, 09:40
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В общей сложности в России на сайте объявлений было продано 1,6 миллиона смартфонов, при этом 1,8% всех продаж пришлись на Ростов-на-Дону.
Средняя цена мобильного устройства в городе составила 10,58 тысячи рублей, увеличившись за год на 4,4%. В среднем по стране стоимость оказалась ниже, чем в Ростове-на-Дону, – 9,35 тысячи рублей.
Самым популярным телефоном у ростовчан стал iPhone, доля его продаж составила 53,3% при средней цене 14,37 тысячи рублей за устройство. При этом за год смартфоны iPhone подорожали на 4,8%.
Вторым по популярности у ростовчан стал Samsung, составивший 16,9% всех продаж, на третьем — Nokia, на который пришлось 4,6% покупок.
Четвертое и пятое места достались маркам Sony (4,3%) и Xiaomi (2,9%).
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