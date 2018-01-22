В 2017 году на рынке жилья в Ростове подешевели "однушки"

Причем больше всего снизились цены на однокомнатные квартиры — на 3,1%. Средняя стоимость "однушки" в Ростове в декабре составила 2,1 миллиона рублей, это на 100 тысяч рублей меньше, чем в декабре 2016 года. Также специалисты отмечают снижение цен на двухкомнатные квартиры — на 2,2. Трехкомнатные квартиры, напротив, незначительно подорожали — на 0,3%.