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Posted 22 января 2018, 09:42

Published 22 января 2018, 09:42

Modified 11 сентября 2022, 15:51

Updated 11 сентября 2022, 15:51

В 2017 году на рынке жилья в Ростове подешевели "однушки"

22 января 2018, 09:42
Стоимость жилья на вторичном рынке Ростова-на-Дону снизилась в среднем в 2017 году на 3,2%, говорится в исследовании компании Domofond.

Средняя стоимость квадратного метра на рынке жилья составила в декабре 57,7 тысячи рублей, что на 2 тысячи рублей меньше, чем годом ранее. В среднем по стране стоимость жилья на "вторичке" составила 58,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Заметнее всего подешевело жилье в южной столице во втором квартале 2017 года, однако отрицательная динамика наблюдалась и до конца года.

Причем больше всего снизились цены на однокомнатные квартиры — на 3,1%. Средняя стоимость "однушки" в Ростове в декабре составила 2,1 миллиона рублей, это на 100 тысяч рублей меньше, чем в декабре 2016 года. Также специалисты отмечают снижение цен на двухкомнатные квартиры — на 2,2. Трехкомнатные квартиры, напротив, незначительно подорожали — на 0,3%.

При этом наибольшее падение цен на жилье отмечается в Пролетарском районе Ростова-на-Дону — до 5%, а также в Железнодорожном районе — 4,2%. Что касается спроса, 46,1% покупателей интересуются однокомнатными квартирами.

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#Экономика#Новости
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