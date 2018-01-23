На бездействие УК пожаловалась жительница общежития в Ростове

"Потолок в моей комнате и на всем этаже течет с 2013 года, руководство ООО "УК Центр" не желает проводить ремонт, ссылаясь на задолженность жильцов", - сказано в сообщении.
Автор поста отмечает, что ни она, ни другие жители проблемного этажа никаких задолженностей не имеют. В подтверждение своих слов ростовчанка приложила снимки с последствиями многолетней протечки крыши.
Напомним, в Ростовской области ужесточили правила для управляющих компаний, которые будут лишать лицензии за уклонение от проверок.
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