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На бездействие УК пожаловалась жительница общежития в Ростове

23 января 2018, 11:57
Жительница семейного общежития по улице Туполева в Ростове-на-Дону пожаловалась на отказ управляющей компании провести ремонт, сообщается в одном из городских пабликов.

"Потолок в моей комнате и на всем этаже течет с 2013 года, руководство ООО "УК Центр" не желает проводить ремонт, ссылаясь на задолженность жильцов", - сказано в сообщении.

Автор поста отмечает, что ни она, ни другие жители проблемного этажа никаких задолженностей не имеют. В подтверждение своих слов ростовчанка приложила снимки с последствиями многолетней протечки крыши.

Напомним, в Ростовской области ужесточили правила для управляющих компаний, которые будут лишать лицензии за уклонение от проверок.

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