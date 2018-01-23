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Posted 23 января 2018, 10:29

Published 23 января 2018, 10:29

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Работы УК касаются 20% жалоб жителей Ростовской области

23 января 2018, 10:29
Примерно 20% от общего числа составляют жалобы жителей Ростовской области на неправомерные действия управляющих компаний, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Основная претензия – неправильно выставленный управляющей компанией счет", - сказано в сообщении.

Кроме того, жители региона недовольны тем, как происходит расселение из ветхого жилья и подключение многоквартирных домов к сетям теплоснабжения. Часть жалоб содержит вопросы к судебно-исполнительной системе.

Напомним, ростовчанка пожаловалась на УК, глава которой более двух лет отказывается ремонтировать протекающую крышу семейного общежития.

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