Работы УК касаются 20% жалоб жителей Ростовской области

Posted 23 января 2018, 10:29
Published 23 января 2018, 10:29
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Основная претензия – неправильно выставленный управляющей компанией счет", - сказано в сообщении.
Кроме того, жители региона недовольны тем, как происходит расселение из ветхого жилья и подключение многоквартирных домов к сетям теплоснабжения. Часть жалоб содержит вопросы к судебно-исполнительной системе.
Напомним, ростовчанка пожаловалась на УК, глава которой более двух лет отказывается ремонтировать протекающую крышу семейного общежития.
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