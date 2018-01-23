В МФЦ Ростовской области начали консультировать по выборам президента РФ

Posted 23 января 2018, 06:44
Published 23 января 2018, 06:44
Modified 17 сентября 2022, 14:53
Updated 17 сентября 2022, 14:53
"В офисах поставили стойки с материалами. За каждой закреплен работник МФЦ. Посетители смогут получить консультацию о выборах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консультант подскажет о номере и адресе избирательного участка. Также он расскажет о новой возможности проголосовать по месту нахождения гражданина в день выборов.
Для консультантов провели обучающие семинары. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.
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