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Posted 23 января 2018, 06:44

Published 23 января 2018, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 14:53

Updated 17 сентября 2022, 14:53

В МФЦ Ростовской области начали консультировать по выборам президента РФ

23 января 2018, 06:44
В Ростовской области в офисах МФЦ запустили проект "Уголок избирателя", местные жители смогут получить информацию о предстоящих выборах президента РФ, информирует правительство региона.

"В офисах поставили стойки с материалами. За каждой закреплен работник МФЦ. Посетители смогут получить консультацию о выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультант подскажет о номере и адресе избирательного участка. Также он расскажет о новой возможности проголосовать по месту нахождения гражданина в день выборов.

Для консультантов провели обучающие семинары. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.

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#Политика#Новости
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