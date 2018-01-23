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Волонтеры "пристроили" бездомного щенка из Ростова в семью в Испании

23 января 2018, 12:35
Бездомный щенок Родик из центра безнадзорных животных Ростова-на-Дону нашел новую хозяйку в испанском городе Барселоне, сообщается в группе ЦБЖ "ВКонтакте".

"У Родика было сильнейшее воспаление легких, малыша привезли в центр с отлова совсем крошечным и совершенно больным", - сказано в сообщении.

С помощью добровольцев щенка вылечили, пес оказался очень ласковым и добрым, неприспособленным для дворовой жизни.

Щенку нашли хозяев в русской семье, проживающей в Барселоне. После подготовке всех необходимых документов Родик улетел с новой хозяйкой Ольгой в теплый город в семью, в которой есть еще две собаки.

Отмечается, что на новом месте Родика приняли хорошо, щенок осваивается и уже ходил гулять на спецплощадку для домашних собак.

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