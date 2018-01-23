Волонтеры "пристроили" бездомного щенка из Ростова в семью в Испании

"У Родика было сильнейшее воспаление легких, малыша привезли в центр с отлова совсем крошечным и совершенно больным", - сказано в сообщении.
С помощью добровольцев щенка вылечили, пес оказался очень ласковым и добрым, неприспособленным для дворовой жизни.
Щенку нашли хозяев в русской семье, проживающей в Барселоне. После подготовке всех необходимых документов Родик улетел с новой хозяйкой Ольгой в теплый город в семью, в которой есть еще две собаки.
Отмечается, что на новом месте Родика приняли хорошо, щенок осваивается и уже ходил гулять на спецплощадку для домашних собак.
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