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Posted 23 января 2018, 06:24

Published 23 января 2018, 06:24

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Восьмилетний ребенок утонул в Ростовской области

23 января 2018, 06:24
В Ростовской области спасатели достали из реки Сал тело восьмилетнего утонувшего мальчика, информирует региональный ДПЧС.

"Инцидент случился в Мартыновском районе, на берегу реки исчез мальчик. Местные жители увидели подо льдом его куртку", - говорится в публикации.

Отмечается, что на место происшествия приехали спасатели и достали тело. Ребенок проживал в поселке Новоберезовка.

Всего с начала года утонули четыре человека. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности на льду.

Строго запрещено проверять прочность ледового покрытия ударами ноги. Опасные места и участки необходимо обходить.

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