Восьмилетний ребенок утонул в Ростовской области

Posted 23 января 2018, 06:24
Published 23 января 2018, 06:24
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Инцидент случился в Мартыновском районе, на берегу реки исчез мальчик. Местные жители увидели подо льдом его куртку", - говорится в публикации.
Отмечается, что на место происшествия приехали спасатели и достали тело. Ребенок проживал в поселке Новоберезовка.
Всего с начала года утонули четыре человека. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности на льду.
Строго запрещено проверять прочность ледового покрытия ударами ноги. Опасные места и участки необходимо обходить.
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