В Ростове осудят третьего террориста из Буденновска

Также 46-летний Бадрудди Даудов обвиняется по статьям "Бандитизм" и "Похищение человека", в момент совершения теракта в Буденновске ему было 23 года. Летом 1995 года 200 человек под предводительством Шамиля Басаева захватили более полутора тысячи человек в Буденновске. Всех заложников преступники привели в больницу и поочередно расстреливали. В результате теракта погибли 129 человек, пострадали более 415 человек.