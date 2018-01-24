rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2018, 07:53

Published 24 января 2018, 07:53

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В Ростове осудят третьего террориста из Буденновска

24 января 2018, 07:53
Сюжет
Новости Ростова
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Бадрудди Даудова, обвиняемого в подготовке теракта в 1995 году в Буденновске, рассказала RostovGazeta секретарь суда Алена Катькало.

Также 46-летний Бадрудди Даудов обвиняется по статьям "Бандитизм" и "Похищение человека", в момент совершения теракта в Буденновске ему было 23 года. Летом 1995 года 200 человек под предводительством Шамиля Басаева захватили более полутора тысячи человек в Буденновске. Всех заложников преступники привели в больницу и поочередно расстреливали. В результате теракта погибли 129 человек, пострадали более 415 человек.

"Следующее судебное заседание по делу Даудова состоится 2 февраля. На процессе будут присутствовать свидетели тех событий", - говорит Катькало.

Двое виновных по делу теракта в Буденновске уже приговорены к длительным годам заключения. Так, Рамзан Белялов проведет в колонии 15 лет, а Магомед Маздаев – 13 лет.

#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика