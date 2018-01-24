В Ростове осудят третьего террориста из Буденновска

Posted 24 января 2018, 07:53
Published 24 января 2018, 07:53
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Также 46-летний Бадрудди Даудов обвиняется по статьям "Бандитизм" и "Похищение человека", в момент совершения теракта в Буденновске ему было 23 года. Летом 1995 года 200 человек под предводительством Шамиля Басаева захватили более полутора тысячи человек в Буденновске. Всех заложников преступники привели в больницу и поочередно расстреливали. В результате теракта погибли 129 человек, пострадали более 415 человек.
"Следующее судебное заседание по делу Даудова состоится 2 февраля. На процессе будут присутствовать свидетели тех событий", - говорит Катькало.
Двое виновных по делу теракта в Буденновске уже приговорены к длительным годам заключения. Так, Рамзан Белялов проведет в колонии 15 лет, а Магомед Маздаев – 13 лет.