В Ростове укрупнят МФЦ и оптимизируют их деятельность

Posted 24 января 2018, 08:00
Published 24 января 2018, 08:00
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"На улице Большой Садовой по одному адресу работают МФЦ для бизнеса и МФЦ Кировского района. Для посетителей работают 24 окна", - сказано в сообщении.
МФЦ для бизнеса оказывает услуги, необходимые для открытия и ведения предпринимательской деятельности. До февраля здесь появится рабочее место для приема инвалидов.
В центре на улице Стачки провели работы по увеличению числа окон обслуживания. Также была обновлена зона приема, появились дополнительные четыре места для работы. Ранее здесь доля граждан, ожидающих в очереди более 15 минут, составляла почти 7%.
Отмечается, что в рамках мероприятий по оптимизации в минувшем году были закрыты восемь небольших офисов обслуживания. В январе открылся офис на улице Тульской с 20 окнами для приема.
По данным властей, укрупнение МФЦ позволит оптимизировать расходы бюджета. Сейчас в центрах появился "Уголок избирателя" для получения информации о выборах президента РФ.
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