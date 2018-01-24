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Posted 24 января 2018, 08:00

Published 24 января 2018, 08:00

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростове укрупнят МФЦ и оптимизируют их деятельность

24 января 2018, 08:00
В Ростове-на-Дону идут активные мероприятия по оптимизации работы и укрупнению офисов МФЦ, они проводятся в связи с распоряжением властей, информирует горадминистрация.

"На улице Большой Садовой по одному адресу работают МФЦ для бизнеса и МФЦ Кировского района. Для посетителей работают 24 окна", - сказано в сообщении.

МФЦ для бизнеса оказывает услуги, необходимые для открытия и ведения предпринимательской деятельности. До февраля здесь появится рабочее место для приема инвалидов.

В центре на улице Стачки провели работы по увеличению числа окон обслуживания. Также была обновлена зона приема, появились дополнительные четыре места для работы. Ранее здесь доля граждан, ожидающих в очереди более 15 минут, составляла почти 7%.

Отмечается, что в рамках мероприятий по оптимизации в минувшем году были закрыты восемь небольших офисов обслуживания. В январе открылся офис на улице Тульской с 20 окнами для приема.

По данным властей, укрупнение МФЦ позволит оптимизировать расходы бюджета. Сейчас в центрах появился "Уголок избирателя" для получения информации о выборах президента РФ.

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