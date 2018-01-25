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Posted 25 января 2018, 08:56

Published 25 января 2018, 08:56

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Автобусы большой вместимости запустят в ростовский Платов

25 января 2018, 08:56
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону сейчас рассматривается вопрос закупки для аэропорта Платов автобусов крупной вместимости, рассказал глава региона Василий Голубев на пресс-конференции.

"Было дано поручение рассмотреть возможность закупки автобусов большой вместимости. Кроме того, для доставки пассажиров в воздушную гавань были добавлены два автобуса большой вместимости. Они необходимы на случай увеличения нагрузки", - сказано в сообщении.

Голубев рассказал, что сейчас шаттлы, которые едут в Платов, не набирают необходимого количества пассажиров. Для решения проблемы изменят расписания автобусов, их подстроят под самолеты.

Кроме того, прозвучало, что мониторинг пассажиропотока будет проводиться на постоянной основе.

Аэропорт заработал в декабре 2017 года, его возвели к ЧМ по футболу 2018 года.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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