Автобусы большой вместимости запустят в ростовский Платов

"Было дано поручение рассмотреть возможность закупки автобусов большой вместимости. Кроме того, для доставки пассажиров в воздушную гавань были добавлены два автобуса большой вместимости. Они необходимы на случай увеличения нагрузки", - сказано в сообщении.