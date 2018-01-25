Автобусы большой вместимости запустят в ростовский Платов

Posted 25 января 2018, 08:56
Published 25 января 2018, 08:56
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Было дано поручение рассмотреть возможность закупки автобусов большой вместимости. Кроме того, для доставки пассажиров в воздушную гавань были добавлены два автобуса большой вместимости. Они необходимы на случай увеличения нагрузки", - сказано в сообщении.
Голубев рассказал, что сейчас шаттлы, которые едут в Платов, не набирают необходимого количества пассажиров. Для решения проблемы изменят расписания автобусов, их подстроят под самолеты.
Кроме того, прозвучало, что мониторинг пассажиропотока будет проводиться на постоянной основе.
Аэропорт заработал в декабре 2017 года, его возвели к ЧМ по футболу 2018 года.
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