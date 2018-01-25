Пользователи "Одноклассников" выбрали любимые песни в исполнении Высоцкого

Posted 25 января 2018, 13:50
Published 25 января 2018, 13:50
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Для пользователей организовали опрос. Они называли любимые песни и делились ими друг с другом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в опросе поучаствовали свыше 25 тысяч человек. Также они рассказывали о самых известных ролях артиста. Больше всего проголосовали за песню "Я не люблю". За нее отдали голоса более 19% респондентов.
Также популярными являются композиции "Кони привередливые" и "Он не вернулся из боя".
В соцсети появился специальный сборник песен артиста.
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