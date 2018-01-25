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Posted 25 января 2018, 13:50

Published 25 января 2018, 13:50

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Пользователи "Одноклассников" выбрали любимые песни в исполнении Высоцкого

25 января 2018, 13:50
В "Одноклассниках" пользователи назвали свои любимые песни в исполнении Владимира Высоцкого в честь 80-летия со дня его рождения, сообщает пресс-служба соцсети.

"Для пользователей организовали опрос. Они называли любимые песни и делились ими друг с другом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в опросе поучаствовали свыше 25 тысяч человек. Также они рассказывали о самых известных ролях артиста. Больше всего проголосовали за песню "Я не люблю". За нее отдали голоса более 19% респондентов.

Также популярными являются композиции "Кони привередливые" и "Он не вернулся из боя".

В соцсети появился специальный сборник песен артиста.

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#Культура#Новости
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