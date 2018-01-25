Жители Ростовской области смогут обменять мелочь на "футбольные" четвертаки

"В настоящее время в России выпущено достаточно монет, чтобы обеспечивать наличные платежи, и нет необходимости чеканить новые. Этой акцией мы призываем жителей Ростовской области не хранить металлические деньги дома, не накапливать их, а активно использовать в своих ежедневных расчетах", говорится в сообщении