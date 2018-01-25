Жители Ростовской области смогут обменять мелочь на "футбольные" четвертаки

До конца февраля 2018 года в Ростовской области коммерческие банки будут проводить Дни приема монет от населения. В рамках данной акции жители и гости региона смогут без комиссии обменять накопившиеся металлические деньги на бумажные или на памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой предстоящего мундиаля.
Данная акция проводится по инициативе Банка России с целью возврата монет в обращение и стимулирования населения активнее использовать их в расчетах.
"В настоящее время в России выпущено достаточно монет, чтобы обеспечивать наличные платежи, и нет необходимости чеканить новые. Этой акцией мы призываем жителей Ростовской области не хранить металлические деньги дома, не накапливать их, а активно использовать в своих ежедневных расчетах", говорится в сообщении
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