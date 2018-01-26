Каждое второе преступление в Ростовской области осталось не раскрытым

Posted 26 января 2018, 11:10
Published 26 января 2018, 11:10
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
По его словам, по итогам прошлого года в регионе отменили около 16 тысяч постановлений о прекращении расследования дела.
"Нераскрытым остается каждое второе преступление", - сказал Баранов.
По сведениям Баранова, за прошедший год было отменено 50 тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, восстановлено почти 4,5 тысячи преступлений, которые ранее были сокрыты.
Прокурор также отметил, что количество совершенных преступлений по итогам прошлого года увеличилось в более половины районов Ростовской области. В целом по региону число зарегистрированных преступлений в регионе выросла на 2,5%.