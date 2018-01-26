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Posted 26 января 2018, 11:10

Published 26 января 2018, 11:10

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Каждое второе преступление в Ростовской области осталось не раскрытым

26 января 2018, 11:10
Каждое второе преступление, которое было совершено в Ростовской области в прошлом году, осталось не раскрытым, сообщил прокурор региона Юрий Баранов.

По его словам, по итогам прошлого года в регионе отменили около 16 тысяч постановлений о прекращении расследования дела.

"Нераскрытым остается каждое второе преступление", - сказал Баранов.

По сведениям Баранова, за прошедший год было отменено 50 тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, восстановлено почти 4,5 тысячи преступлений, которые ранее были сокрыты.

Прокурор также отметил, что количество совершенных преступлений по итогам прошлого года увеличилось в более половины районов Ростовской области. В целом по региону число зарегистрированных преступлений в регионе выросла на 2,5%.

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