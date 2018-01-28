Команда Twitter работает над функцией по типу Snapchat‍

Напомним, что Snapchat - это мессенджер, позволяющий делать снимки и видеозаписи, затем оформлять их дополнительно графическими картинками или рисунками и обмениваться с другими пользователями. При этом пользователь может выбрать, через которое время после открытия сообщения собеседником, оно исчезнет.