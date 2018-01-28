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Команда Twitter работает над функцией по типу Snapchat‍

28 января 2018, 03:33
Разработчики сервиса микроблогов Twitter заняты созданием новой функции, при помощи которой пользователи смогут отправлять друг другу видео, как это происходит в Snapchat, передает ТАСС.

Напомним, что Snapchat - это мессенджер, позволяющий делать снимки и видеозаписи, затем оформлять их дополнительно графическими картинками или рисунками и обмениваться с другими пользователями. При этом пользователь может выбрать, через которое время после открытия сообщения собеседником, оно исчезнет.

Данное приложение появилось в 2011 году для операционных систем Android и iOS в октябре 2011 года. Аудитория Snapchat в 2017 году уже составляла более 166 миллионов пользователей.

В настоящее время разработчики Twitter уже подготовили демоверсию новой функции, но каков будет ее дизайн, пока неизвестно. Команда Twitter отказалась от комментариев по этому поводу.

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