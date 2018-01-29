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На подарки для молодежи Избирком Ростовской области потратит 2,6 млн руб

29 января 2018, 18:11
Избирательная комиссия Ростовской области выделила 2,6 миллиона рублей на проведение просветительской акции для впервые голосующей молодежи, следует из документов на сайте госзакупок.

"На выделенные деньги изготовят более 45 тысяч приглашений, блокнотов, магнитов, произведут мотивационный ролик, создадут тематический стикерпак для загрузки в приложение Telegram", - сказано в документах.

Для впервые голосующих создадут страницу для регистрации с правом участвовать в розыгрыше призов. Среди призов заявлены игровая консоль для победителя и смарт-часы для лауреатов.

Кроме того, два миллиона рублей дополнительно выделили на подготовку молодежного журнала "Реальное право – Ваш выбор".

р3

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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