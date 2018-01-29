На подарки для молодежи Избирком Ростовской области потратит 2,6 млн руб

"На выделенные деньги изготовят более 45 тысяч приглашений, блокнотов, магнитов, произведут мотивационный ролик, создадут тематический стикерпак для загрузки в приложение Telegram", - сказано в документах.
Для впервые голосующих создадут страницу для регистрации с правом участвовать в розыгрыше призов. Среди призов заявлены игровая консоль для победителя и смарт-часы для лауреатов.
Кроме того, два миллиона рублей дополнительно выделили на подготовку молодежного журнала "Реальное право – Ваш выбор".
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