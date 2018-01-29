Российских паралимпийцев допустили к Играм в Корее под нейтральным флагом

На сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) сказано, что дисквалификация российского Паралимпийского комитета была продлена по причине нарушений допинговых правил.
В группу российских параолимпийцев смогут войти не более 35 человек, выступающих в таких дисциплинах, как горные лыжи, беговые лыжи, биатлон, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках. Атлеты получат статус NPA (Нейтральный паралимпийский атлет).
Ранее, МПК принял решение о продлении санкций в отношении Параолимпийского комитета России. В настоящее время отстранение ПКР вновь было продлено, однако, по мнению членов рабочей группы, Россия близка к восстановлению членства. "Невыполненными остаются всего два критерия - признание Российского антидопингового агентства соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предоставление российской стороной подробного и аргументированного ответа на выводы", - говорится в материале "Новых известий".
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