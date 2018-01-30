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Posted 30 января 2018, 06:59

Published 30 января 2018, 06:59

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Бывший муж Бузовой женился на ростовчанке, свадьбу вела Лопырева

30 января 2018, 06:59
Ростовская модель Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, бывшего супруга телеведущей Ольги Бузовой, об этом сообщила подруга молодоженов ростовчанка Виктория Лопырева.

Блондинка поведала своим поклонникам, что вместе со своим бойфрендом Николаем Басковым вела свадьбу Костенко и Тарасова. Других подробностей о свадьбе пока нет. Один из комментаторов отметил, что отсутствие фото со свадьбы в соцсетях звездной пары — хороший знак. "Потому что Instagram вчера не важен был. Бывшая бы выкладывала сразу же все, а то рейтинг упадет", - написал он.

Напомним, что о своей помолвке пара сообщила в декабре. Дмитрий Тарасов сделал предложение своей возлюбленной в романтической обстановке при свечах, усыпав пол лепестками роз.

Поклонницы экс-супруги Тарасова телеведущей Ольги Бузовой усомнились в искренности чувств футболиста. Многие отметили, что если мужчина так легко женится уже в третий раз, ничего хорошего от этого брака ждать не приходится.

Кроме того, многие подписчики заподозрили Анастасию в том, что она ждет ребенка. Сама же ростовчанка уже сменила фамилию с Костенко на Тарасову в своем Instagram.

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