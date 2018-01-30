Бывший муж Бузовой женился на ростовчанке, свадьбу вела Лопырева

Posted 30 января 2018, 06:59
Published 30 января 2018, 06:59
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Блондинка поведала своим поклонникам, что вместе со своим бойфрендом Николаем Басковым вела свадьбу Костенко и Тарасова. Других подробностей о свадьбе пока нет. Один из комментаторов отметил, что отсутствие фото со свадьбы в соцсетях звездной пары — хороший знак. "Потому что Instagram вчера не важен был. Бывшая бы выкладывала сразу же все, а то рейтинг упадет", - написал он.
Напомним, что о своей помолвке пара сообщила в декабре. Дмитрий Тарасов сделал предложение своей возлюбленной в романтической обстановке при свечах, усыпав пол лепестками роз.
Поклонницы экс-супруги Тарасова телеведущей Ольги Бузовой усомнились в искренности чувств футболиста. Многие отметили, что если мужчина так легко женится уже в третий раз, ничего хорошего от этого брака ждать не приходится.
Кроме того, многие подписчики заподозрили Анастасию в том, что она ждет ребенка. Сама же ростовчанка уже сменила фамилию с Костенко на Тарасову в своем Instagram.
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