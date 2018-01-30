Бывший муж Бузовой женился на ростовчанке, свадьбу вела Лопырева

Блондинка поведала своим поклонникам, что вместе со своим бойфрендом Николаем Басковым вела свадьбу Костенко и Тарасова. Других подробностей о свадьбе пока нет. Один из комментаторов отметил, что отсутствие фото со свадьбы в соцсетях звездной пары — хороший знак. "Потому что Instagram вчера не важен был. Бывшая бы выкладывала сразу же все, а то рейтинг упадет", - написал он.