Глава КПРФ в Ростове опроверг массовые выходы из партии

Posted 30 января 2018, 09:19
Published 30 января 2018, 09:19
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ранее об этом заявил депутат Игорь Беляев перед своим выходом из партии. За последний месяц партию покинули два человека. Причиной выхода из партии Беляев назвал выдвижение от партии в качестве кандидата в президенты Павла Грудинина, который ранее состоял в "Единой России", и не является членом КПРФ.
"У меня нет точной статистики, но у нас постоянно прибывают и убывают люди. Сейчас эта тенденция активизировалась перед выборами, потому что кроме нас с режимом системно никто не борется, никто не выступает против коррупции, бандитов", - отметил Бессонов.