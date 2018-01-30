rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2018, 09:19

Published 30 января 2018, 09:19

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Глава КПРФ в Ростове опроверг массовые выходы из партии

30 января 2018, 09:19
Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов опроверг информацию о том, что партию массово покидают ее члены, сообщил RostovGazeta сам Бессонов.

Ранее об этом заявил депутат Игорь Беляев перед своим выходом из партии. За последний месяц партию покинули два человека. Причиной выхода из партии Беляев назвал выдвижение от партии в качестве кандидата в президенты Павла Грудинина, который ранее состоял в "Единой России", и не является членом КПРФ.

"У меня нет точной статистики, но у нас постоянно прибывают и убывают люди. Сейчас эта тенденция активизировалась перед выборами, потому что кроме нас с режимом системно никто не борется, никто не выступает против коррупции, бандитов", - отметил Бессонов.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика