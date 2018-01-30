Глава КПРФ в Ростове опроверг массовые выходы из партии

"У меня нет точной статистики, но у нас постоянно прибывают и убывают люди. Сейчас эта тенденция активизировалась перед выборами, потому что кроме нас с режимом системно никто не борется, никто не выступает против коррупции, бандитов", - отметил Бессонов.