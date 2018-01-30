Представлен тизер нового Hyundai Santa Fe

Posted 30 января 2018, 15:11
Published 30 января 2018, 15:11
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Дебют авто состоится в марте в Женеве. Модель сделают в новом фирменном стиле. Он уже используется в моделях Kona и Nova", - сказано в сообщении.
Отмечается, что технических параметрах информации нет. Также неизвестна и стоимость.
Ранее говорилось, что авто может получить функцию автоторможения перед препятствием. Система будет действовать, как при езде передним, так и задним ходом.
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