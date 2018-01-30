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Posted 30 января 2018, 15:11

Published 30 января 2018, 15:11

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Представлен тизер нового Hyundai Santa Fe

30 января 2018, 15:11
Автопроизводитель Hyundai показал тизер нового поколения кроссовера Santa Fe, информирует "Коммерсант'.

"Дебют авто состоится в марте в Женеве. Модель сделают в новом фирменном стиле. Он уже используется в моделях Kona и Nova", - сказано в сообщении.

Отмечается, что технических параметрах информации нет. Также неизвестна и стоимость.

Ранее говорилось, что авто может получить функцию автоторможения перед препятствием. Система будет действовать, как при езде передним, так и задним ходом.

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