Информацию о пятом погибшем в страшной аварии под Ростовом опровергли

Posted 31 января 2018, 10:42
Published 31 января 2018, 10:42
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ранее об этом сообщили в ряде СМИ.
ДТП произошло в среду ранним утром на трассе. В результате аварии скончались четыре человека, в том числе и ребенок трех лет.
"Четыре человека скончались на месте", - отметили в прокуратуре.
По данным Минздрава региона, всего в ДТП пострадали 15 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Он доставлен в больницу Каменск-Шахтинска. Остальные пострадавшие получили увечья средней и легкой степени тяжести.
В больнице отметили, что пострадавшая женщина жива, операций ей не назначали, а установили две трубки в живот. "Говорить о ее состоянии, учитывая, что она только сегодня поступила, пока преждевременно", - отметили в хирургическом отделении больницы в Каменске-Шахтинске.