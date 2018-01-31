Информацию о пятом погибшем в страшной аварии под Ростовом опровергли

В больнице отметили, что пострадавшая женщина жива, операций ей не назначали, а установили две трубки в живот. "Говорить о ее состоянии, учитывая, что она только сегодня поступила, пока преждевременно", - отметили в хирургическом отделении больницы в Каменске-Шахтинске.