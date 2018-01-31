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Posted 31 января 2018, 10:42

Published 31 января 2018, 10:42

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Информацию о пятом погибшем в страшной аварии под Ростовом опровергли

31 января 2018, 10:42
В прокуратуре региона опровергли смерть одного из пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщила RostovGazeta представитель пресс-службы прокуратуры региона.

Ранее об этом сообщили в ряде СМИ.

ДТП произошло в среду ранним утром на трассе. В результате аварии скончались четыре человека, в том числе и ребенок трех лет.

"Четыре человека скончались на месте", - отметили в прокуратуре.

По данным Минздрава региона, всего в ДТП пострадали 15 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Он доставлен в больницу Каменск-Шахтинска. Остальные пострадавшие получили увечья средней и легкой степени тяжести.

В больнице отметили, что пострадавшая женщина жива, операций ей не назначали, а установили две трубки в живот. "Говорить о ее состоянии, учитывая, что она только сегодня поступила, пока преждевременно", - отметили в хирургическом отделении больницы в Каменске-Шахтинске.

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