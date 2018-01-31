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Posted 30 января 2018, 22:11

Published 30 января 2018, 22:11

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Zotye Z300 стал самой провальной машиной в РФ в 2018 году

30 января 2018, 22:11
Автоспециалисты составили рейтинг, в которых вошли самые провальные в РФ автомобили в 2017 году, лидером оказался Zotye Z300, информирует издание "Актуальные новости".

"Китайские машины Z300 практически не продаются. Модель является клоном Toyota Allion и стоит почти 600 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на второй позиции оказался Peugeot 508. Экспертам не понятно, почему седан не понравился жителям РФ. У авто стильный дизайн и хорошее качество отделки. Купить его можно за 1,9 миллиона рублей.

В тройке лидеров оказался седан Lexus LS. В 2017 году удалось продать всего 14 машин.

Кроме того, в списке оказались Fiat 500 и Citroen DS3.

р1

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