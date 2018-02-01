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Турнир по трактоболу организуют в Ростове в конце февраля

1 февраля 2018, 16:44
Турнир по трактоболу на сельскохозяйственной технике организуют в Ростове-на-Дону в рамках агропромышленной выставки в конце февраля – в начале марта этого года, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы выставочного комплекса "Донэкспоцентр" Екатерина Клочкова.

"В рамках выставки мы планируем организовать футбольный турнир на тракторах и показательные выступления по футбольному фристайлу тоже на тракторах. Для этого мы установим шатер на открытой площадке выставочного центра и ворота высотой в 11 метров", - отметила она.

Участвовать в соревнованиях будут восемь тракторов. По словам Клочковой, организаторы турнира пока не определились, будут ли это одиночные состязания, или командная игра, как и с тем, какое количество ворот устанавливать на площадке – одни или двое. "Будем смотреть по техническим возможностям", - сказала она.

По правилам турнира, забивать можно будет любой поверхностью уборочной техники, единственное условие – не отрывать мяч от земли ковшом. Показательные выступления по футбольному фристайлу будут проходить с использованием футбольного мяча, а сам турнир – с фитболом (мячем для фитнеса). На вопрос корреспондента RostovGazeta, не лопнет ли мяч в процессе игры, Клочкова пообещала потренировать игроков перед соревнованиями.

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