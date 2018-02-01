Турнир по трактоболу организуют в Ростове в конце февраля

Участвовать в соревнованиях будут восемь тракторов. По словам Клочковой, организаторы турнира пока не определились, будут ли это одиночные состязания, или командная игра, как и с тем, какое количество ворот устанавливать на площадке – одни или двое. "Будем смотреть по техническим возможностям", - сказала она.