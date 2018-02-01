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Posted 1 февраля 2018, 11:13

Published 1 февраля 2018, 11:13

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

Ветлаборатория в Таганроге начнет проверять продовольственное сырье и корма

1 февраля 2018, 11:13
Ветеринарная лаборатория Таганрогского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных получила право проводить испытания пищевых продуктов, сообщила региональная СББЖ.

"Кроме пищевых продуктов сотрудники ветлаборатории смогут проводить анализ кормов и продовольственного сырья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что разрешение ветлаборатория Таганрога получила после успешного выполнения техзадания. Расширение сферы услуг позволит оказывать услуги большему количеству предприятий.

Следующей лабораторией, которая пройдет процедуру подтверждения компетентности, станет пункт в Сальске.

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