Ветлаборатория в Таганроге начнет проверять продовольственное сырье и корма

Posted 1 февраля 2018, 11:13
Published 1 февраля 2018, 11:13
Modified 17 сентября 2022, 14:54
Updated 17 сентября 2022, 14:54
"Кроме пищевых продуктов сотрудники ветлаборатории смогут проводить анализ кормов и продовольственного сырья", - сказано в сообщении.
Отмечается, что разрешение ветлаборатория Таганрога получила после успешного выполнения техзадания. Расширение сферы услуг позволит оказывать услуги большему количеству предприятий.
Следующей лабораторией, которая пройдет процедуру подтверждения компетентности, станет пункт в Сальске.
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