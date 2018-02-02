Ростовская область обогнала Ставрополье, но уступила Кубани по развитию ГТО

По сводному показателю качества внедрения комплекса ГТО Ростовская область немного отстала от соседнего Краснодарского края, который расположился на пятой строчке российского рейтинга. Лучше показатели оказались и у Воронежской области, занявшей 17-ю строчку. Однако результат Ставропольского края и Волгоградской области оказался хуже — 50-е и 77-е места соответственно.