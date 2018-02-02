Ростовская область обогнала Ставрополье, но уступила Кубани по развитию ГТО

Posted 2 февраля 2018, 13:38
Published 2 февраля 2018, 13:38
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
За указанный период в регионе приняли участие в выполнении нормативов ГТО 57,9 тысячи жителей, что составляет 1,46% от общего числа населения старше шести лет. Знаки ГТО получили 29,5 тысячи человек или 0,75%.
По сводному показателю качества внедрения комплекса ГТО Ростовская область немного отстала от соседнего Краснодарского края, который расположился на пятой строчке российского рейтинга. Лучше показатели оказались и у Воронежской области, занявшей 17-ю строчку. Однако результат Ставропольского края и Волгоградской области оказался хуже — 50-е и 77-е места соответственно.
Регионами-лидерами по развитию движения ГТО стали Тюменская, Белгородская и Липецкая области.
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