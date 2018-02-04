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Posted 4 февраля 2018, 13:29

Published 4 февраля 2018, 13:29

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Хакеры научили бытовую технику добывать криптовалюту

4 февраля 2018, 13:29
Компьютерные специалисты научились взламывать чужую бытовую технику, чтобы добывать криптовалюту, информирует Ren.tv.

"Хакеры, которым необходима дополнительная вычислительная мощность, могут использовать холодильники, стиральные машины и другие смарт-устройства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что опасность представляет внедрение систем "Умного дома". Она получает доступ к различным устройствам и управляет ими.

Владелец устройств может даже не догадываться о случившемся.

Ранее компьютерные специалисты уже взламывали технику, чтобы организовывать DDoS-атаки.

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#Технологии#Новости
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