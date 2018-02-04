Хакеры научили бытовую технику добывать криптовалюту

Posted 4 февраля 2018, 13:29
Published 4 февраля 2018, 13:29
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Хакеры, которым необходима дополнительная вычислительная мощность, могут использовать холодильники, стиральные машины и другие смарт-устройства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что опасность представляет внедрение систем "Умного дома". Она получает доступ к различным устройствам и управляет ими.
Владелец устройств может даже не догадываться о случившемся.
Ранее компьютерные специалисты уже взламывали технику, чтобы организовывать DDoS-атаки.
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