Украинца с $50 тыс без декларации задержали в аэропорту Ростова

Posted 5 февраля 2018, 07:18
Published 5 февраля 2018, 07:18
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
"Кроме валюты мужчина вез около 5 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
По словам задержанного, о необходимости декларировать деньги он не знал, и думал, что все необходимые процедуры проведут при прохождении "Зеленого коридора". Предназначались деньги для покупки машины, за которой мужчина летел в Грузию.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело за контрабанду денежных средств.
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