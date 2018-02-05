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Posted 5 февраля 2018, 07:18

Published 5 февраля 2018, 07:18

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Украинца с $50 тыс без декларации задержали в аэропорту Ростова

5 февраля 2018, 07:18
Гражданина Украины задержали в аэропорту Ростова-на-Дону с незадекларированными $ 50 тысячами, сообщило ЮТУ.

"Кроме валюты мужчина вез около 5 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

По словам задержанного, о необходимости декларировать деньги он не знал, и думал, что все необходимые процедуры проведут при прохождении "Зеленого коридора". Предназначались деньги для покупки машины, за которой мужчина летел в Грузию.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело за контрабанду денежных средств.

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