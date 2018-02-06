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Posted 6 февраля 2018, 12:21

Published 6 февраля 2018, 12:21

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Более 100 семей Ростовской области взяли сирот на новогодние праздники

6 февраля 2018, 12:21
В Ростовской области 115 семей пригласили сирот на новогодние праздники к себе домой, сообщило облправительство.

"Почти половина проживающих в центрах помощи детям сирот смогли провести каникулы в семье благодаря областной акции "Новый год в кругу семьи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате акции часть принимавших у себя детей дончан решили усыновить сирот. Проводилась акция с ноября 2017 года по февраль 2018-го.

Всего в областных центрах помощи детям проживают 323 ребенка, по каким-либо причинам оставшихся без родителей.

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