Более 100 семей Ростовской области взяли сирот на новогодние праздники

Posted 6 февраля 2018, 12:21
Published 6 февраля 2018, 12:21
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Почти половина проживающих в центрах помощи детям сирот смогли провести каникулы в семье благодаря областной акции "Новый год в кругу семьи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате акции часть принимавших у себя детей дончан решили усыновить сирот. Проводилась акция с ноября 2017 года по февраль 2018-го.
Всего в областных центрах помощи детям проживают 323 ребенка, по каким-либо причинам оставшихся без родителей.
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