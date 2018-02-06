В Ростовской области заработала комиссия по лицензированию деятельности УК

Posted 6 февраля 2018, 14:20
Published 6 февраля 2018, 14:20
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Порядок работы комиссии уже был утвержден распоряжением главы региона Василием Голубевым. Она будет работать на постоянной основе", - говорится в публикации.
Отмечается, что комиссию возглавил замглавы области Сергей Сидаш. Также в нее вошли представители общественности, управляющих организаций, госорганов.
Обязанностью нового органа станет выдача лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами, прием квалификационных экзаменов. Также он будет заниматься лицензионным контролем и обращаться в суд по аннулированию лицензий.
р1