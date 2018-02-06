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Posted 6 февраля 2018, 14:20

Published 6 февраля 2018, 14:20

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области заработала комиссия по лицензированию деятельности УК

6 февраля 2018, 14:20
В Ростовской области была создана специальная комиссия, которая будет заниматься лицензированием деятельности управляющих компаний, информирует правительство региона.

"Порядок работы комиссии уже был утвержден распоряжением главы региона Василием Голубевым. Она будет работать на постоянной основе", - говорится в публикации.

Отмечается, что комиссию возглавил замглавы области Сергей Сидаш. Также в нее вошли представители общественности, управляющих организаций, госорганов.

Обязанностью нового органа станет выдача лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами, прием квалификационных экзаменов. Также он будет заниматься лицензионным контролем и обращаться в суд по аннулированию лицензий.

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#Политика#Новости
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