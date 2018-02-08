Незаконную доставку партии молока на Украину пресекли под Ростовом

Posted 8 февраля 2018, 09:37
Published 8 февраля 2018, 09:37
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
"Был задержан транспорт с партией молока. Во время проверки выяснилось, что предприятие-изготовитель продукции отсутствует в реестре экспортеров", - говорится в публикации.
Отмечается, что отсутствие компании в списке экспортеров является нарушением. Провоз груза был запрещен.
До этого в Таганроге уничтожили санкционную свежемороженую мойву из Исландии. Вес партии превышал 19 тонн.
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