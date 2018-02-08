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Posted 8 февраля 2018, 09:37

Published 8 февраля 2018, 09:37

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Незаконную доставку партии молока на Украину пресекли под Ростовом

8 февраля 2018, 09:37
В пункте ветоформления "Ростовский" задержали машину, водитель которой с нарушениями пытался доставить 18 тонн молока на Украину, информирует региональное управление Россельхознадзора.

"Был задержан транспорт с партией молока. Во время проверки выяснилось, что предприятие-изготовитель продукции отсутствует в реестре экспортеров", - говорится в публикации.

Отмечается, что отсутствие компании в списке экспортеров является нарушением. Провоз груза был запрещен.

До этого в Таганроге уничтожили санкционную свежемороженую мойву из Исландии. Вес партии превышал 19 тонн.

р1

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