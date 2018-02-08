Ростовчане привезли медали с первенства ЮФО по ушу

Posted 8 февраля 2018, 10:41
Published 8 февраля 2018, 10:41
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
"Ростовчане выступали в нескольких дисциплинах. В таолу призерами стали несколько человек. Среди них Ксения Холодова, Никос Козьмов, Даниил Тесленко", - говорится в публикации.
Кроме того, в спортивном ушу спортсмены заняли 11 призовых мест. Они завоевали семь золотых медалей, две бронзовые и две серебряные.
В традиционном ушу у ростовчан 21 медаль, в том числе восемь за первое место. Они победили и в дисциплине саньда.
Соревнования прошли на Кубани в поселке Лазаревское.
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