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Posted 8 февраля 2018, 10:41

Published 8 февраля 2018, 10:41

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Ростовчане привезли медали с первенства ЮФО по ушу

8 февраля 2018, 10:41
Спортсмены из Ростова-на-Дону одержали победу в первенстве Южного федерального округа по ушу, пишет в четверг горадминистрация.

"Ростовчане выступали в нескольких дисциплинах. В таолу призерами стали несколько человек. Среди них Ксения Холодова, Никос Козьмов, Даниил Тесленко", - говорится в публикации.

Кроме того, в спортивном ушу спортсмены заняли 11 призовых мест. Они завоевали семь золотых медалей, две бронзовые и две серебряные.

В традиционном ушу у ростовчан 21 медаль, в том числе восемь за первое место. Они победили и в дисциплине саньда.

Соревнования прошли на Кубани в поселке Лазаревское.

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