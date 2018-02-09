Конкурс для выпускников вузов стартует в правительстве Ростовской области

"Участники проекта смогут внести свой вклад в различные исследовательские работы для региональных структур исполнительной власти", - сказано в сообщении.
Отобранные исполнители смогут в течение трех месяцев заниматься проектом под руководством опытных наставников и параллельно участвовать в повседневной жизни ведомства.
"Проект дает реальный шанс выпускникам вузов показать себя в деле, что несомненно зачтется при соискании должности в органе, в котором учащиеся участвовали в исследовании", - рассказал глава управления инноваций в органах власти областного правительства Борис Носко.
В 2018 году студентам предложили несколько значимых тем для исследований. В частности, от выпускников ожидают оценки инвестиционного потенциала прилегающей к Платову территории, проведения реинжиниринга госуслуг, разработки методических материалов для получения господдержки крестьянско-фермерским хозяйством.
Всего за восемь лет проведения проекта 36 из 92 участников получили должности в государственных и муниципальных органах, пять человек устроились в подведомственных учреждениях, 12 участников стали руководителями.
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