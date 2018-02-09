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Posted 9 февраля 2018, 10:12

Published 9 февраля 2018, 10:12

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовская область стала лидером по новой выплате на первого ребенка

9 февраля 2018, 10:12
Ростовской области удалось занять первое место по количеству выплат введенного в 2018 году пособия на первого ребенка, сведения передает правительство региона.

"В области эту меру поддержки назначили на 223 ребенка. В данный момент помощь получили свыше 200 семей", - говорится в публикации.

Отмечается, что по всей РФ поддержку получили примерно 800 семей.

С начала года размеры пособий проиндексировали на 4%. Размер новой выплаты составляет 10,5 тысячи рублей каждый месяц, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Обратиться за выплатой необходимо сразу же после рождения ребенка.

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