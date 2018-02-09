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Posted 9 февраля 2018, 08:00

Published 9 февраля 2018, 08:00

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовские депутаты пожалуются губернатору на министерства из-за квартир

9 февраля 2018, 08:00
Министерства Ростовской области не предъявляют отчетов о состоянии служебных квартир, которые закреплены за ними, сообщил депутат Законодательного собрания региона Евгений Шепелев на заседании комитета по строительству.

"В 2012 году нашему комитету была предоставлена информация, что в одном общежитии, закрепленным за министерством культуры, есть 36 квартир, а в 2018 году уже написано, что помещений нет, и так у каждого министерства", - рассказал Шепелев.

Он также сообщил, что необходимо отдать этот вопрос на рассмотрение губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

"Я бы от имени комитета написал записку на имя председателя и пусть губернатору даст эту информацию, что никто ничего не предъявляет, и никому ничего не нужно: ни ремонта, ни денег - ни одному министерству", - рассказал Шепелев.

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