Ростовские депутаты пожалуются губернатору на министерства из-за квартир

Posted 9 февраля 2018, 08:00
Published 9 февраля 2018, 08:00
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"В 2012 году нашему комитету была предоставлена информация, что в одном общежитии, закрепленным за министерством культуры, есть 36 квартир, а в 2018 году уже написано, что помещений нет, и так у каждого министерства", - рассказал Шепелев.
Он также сообщил, что необходимо отдать этот вопрос на рассмотрение губернатору Ростовской области Василию Голубеву.
"Я бы от имени комитета написал записку на имя председателя и пусть губернатору даст эту информацию, что никто ничего не предъявляет, и никому ничего не нужно: ни ремонта, ни денег - ни одному министерству", - рассказал Шепелев.