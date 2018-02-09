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Posted 9 февраля 2018, 03:27

Published 9 февраля 2018, 03:27

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Три десятка старинных домов отремонтируют в Ростове к ЧМ-2018

9 февраля 2018, 03:27
Сюжет
Новости Ростова
Фасады и кровли 29 исторических ростовских домов будут отремонтированы к чемпионату мира, рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

"Продолжение работ по реставрации кровель и фасадов в исторической части города будет проведено согласно обращению, поддержанному губернатором", – сообщил он.

Спикер уточнил, что в обращении прописаны 29 домов.

"Средства на ремонт будут выделены 14 февраля на заседании Законодательного собрания области", – уточнил Майер.

Сметная документация по всем домам уже разработана, оценка сметной стоимости находится в экспертизе, добавил он.

К чемпионату мира по футболу в Ростове были проведены массовые благоустройства и ремонты во многих районах города, а также построен стадион "Ростов-Арена" и открыт новый аэропорт Платов.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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