Три десятка старинных домов отремонтируют в Ростове к ЧМ-2018

Posted 9 февраля 2018, 03:27
Published 9 февраля 2018, 03:27
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Продолжение работ по реставрации кровель и фасадов в исторической части города будет проведено согласно обращению, поддержанному губернатором", – сообщил он.
Спикер уточнил, что в обращении прописаны 29 домов.
"Средства на ремонт будут выделены 14 февраля на заседании Законодательного собрания области", – уточнил Майер.
Сметная документация по всем домам уже разработана, оценка сметной стоимости находится в экспертизе, добавил он.
К чемпионату мира по футболу в Ростове были проведены массовые благоустройства и ремонты во многих районах города, а также построен стадион "Ростов-Арена" и открыт новый аэропорт Платов.