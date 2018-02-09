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Posted 9 февраля 2018, 11:33

Published 9 февраля 2018, 11:33

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В Ростове некуда госпитализировать детей по экстренным показаниям

9 февраля 2018, 11:33
В Ростове не хватает отделений, в которые можно госпитализировать детей по экстренным показаниям, следует из ответа министерства здравоохранения Ростовской области на запрос RostovGazeta.

"В настоящее время дети госпитализируются в плановом порядке в детское отделение Азовского филиала на 45 коек, в котором возможна госпитализация с одним из родителей ребенка раннего возраста, но этого недостаточно для того, чтобы госпитализировать всех детей по экстренным показаниям", - следует из ответа на запрос.

Также в 2018 году запланированы работы по созданию в детском психиатрическом отделении изолятора, что позволит решить проблему госпитализации туда по экстренным показаниям детей, проживающих в Ростове-на-Дону.

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