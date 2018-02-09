В Ростове некуда госпитализировать детей по экстренным показаниям

Posted 9 февраля 2018, 11:33
Published 9 февраля 2018, 11:33
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В настоящее время дети госпитализируются в плановом порядке в детское отделение Азовского филиала на 45 коек, в котором возможна госпитализация с одним из родителей ребенка раннего возраста, но этого недостаточно для того, чтобы госпитализировать всех детей по экстренным показаниям", - следует из ответа на запрос.
Также в 2018 году запланированы работы по созданию в детском психиатрическом отделении изолятора, что позволит решить проблему госпитализации туда по экстренным показаниям детей, проживающих в Ростове-на-Дону.