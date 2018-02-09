В Ростове некуда госпитализировать детей по экстренным показаниям

"В настоящее время дети госпитализируются в плановом порядке в детское отделение Азовского филиала на 45 коек, в котором возможна госпитализация с одним из родителей ребенка раннего возраста, но этого недостаточно для того, чтобы госпитализировать всех детей по экстренным показаниям", - следует из ответа на запрос.