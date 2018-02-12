Грудинина уличили в незаконной агитации в Ростовской области

"От граждан начали поступать заявления по поводу информационного бюллетеня "Правда". Заказчиком является КПРФ. Местные жители попросили проверить законность агитации", - говорится в публикации.
Отмечается, что тираж составил 350 тысяч экземпляров. В материалах создает положительный образ кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.
Были установлены несколько нарушений. Агитацию можно проводить только за счет средств избирательных фондов. Бюллетени не содержат необходимых данных. Кроме того, оплата за счет средств избирательного фонда не производилась.
Кроме того, экземпляры агитационных материалов необходимо было показать в Центризбиркоме, чего сделано не было.
Теперь агитационные материалы будут изъяты, виновников привлекут к административной ответственности.
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