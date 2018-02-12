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Posted 12 февраля 2018, 07:55

Published 12 февраля 2018, 07:55

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

РФ не может адаптировать среду для инвалидов как в Европе из-за гололеда

12 февраля 2018, 07:55
В России не могут скопировать опыт европейцев по организации доступной среды для инвалидов из-за гололеда, сообщила замминистра труда и соцразвития Ростовской области Ольга Исаенко.

"Скопировать опыт европейских стран по организации доступной среды не представляется возможным по многим причинам. Во-первых, у нас более суровый климат, приходится думать, какие материалы использовать при минусовых температурах, как приспосабливать пандусы к тотальному гололеду и снегопаду", - сказала Исаенко.

По ее словам, вся инфраструктура в РФ изначально не была приспособлена для инвалидов. "Ранее считалось, что инвалиды должны находиться дома или в интернате и получать хороший уход. Поэтому многие старые дома не были оснащены лифтами, лестницы крутые, дверные проемы узкие и т.д.", - пояснила она.

По ее мнению, несмотря на громкие заявления в СМИ и в Интернете большинства россиян о том, что психически больные и умственно отсталые люди должны наравне с другими посещать кафе и рестораны, "мало кто на практике готов сидеть с ними за соседним столиком". По словам Исаенко, в настоящее время каждый десятый житель Ростовской области инвалид. "В области насчитывается 376 тысяч инвалидов – это 8,6% от общего количества проживающих здесь человек, в том числе 12,8 тысячи детей-инвалидов", - отметила она.

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#Юлия Ликарчук#Общество#Новости
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