РФ не может адаптировать среду для инвалидов как в Европе из-за гололеда

По ее мнению, несмотря на громкие заявления в СМИ и в Интернете большинства россиян о том, что психически больные и умственно отсталые люди должны наравне с другими посещать кафе и рестораны, "мало кто на практике готов сидеть с ними за соседним столиком". По словам Исаенко, в настоящее время каждый десятый житель Ростовской области инвалид. "В области насчитывается 376 тысяч инвалидов – это 8,6% от общего количества проживающих здесь человек, в том числе 12,8 тысячи детей-инвалидов", - отметила она.