rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2018, 09:13

Published 12 февраля 2018, 09:13

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Росгвардию в Ростовской области подняли по тревоге

12 февраля 2018, 09:13
Личный состав всех подразделений Росгвардии Ростовской области подняли по тревоге в минувшую субботу на проверку сил и средств, сообщил пресс-центр управления.

"Целью тренировки стала отработка реагирования подразделений Росгвардии на возможные беспорядки в период чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что учения показали должный профессиональный уровень подготовки личного состава, задачи выполнили в полном объеме.

Напомним, тактико-специальные учения по отработке действий при выявлении больного с особо опасной инфекцией прошли в ростовском аэропорту Платов.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика