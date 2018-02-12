Росгвардию в Ростовской области подняли по тревоге

Posted 12 февраля 2018, 09:13
Published 12 февраля 2018, 09:13
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Целью тренировки стала отработка реагирования подразделений Росгвардии на возможные беспорядки в период чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что учения показали должный профессиональный уровень подготовки личного состава, задачи выполнили в полном объеме.
Напомним, тактико-специальные учения по отработке действий при выявлении больного с особо опасной инфекцией прошли в ростовском аэропорту Платов.
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