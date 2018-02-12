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Posted 12 февраля 2018, 06:35

Published 12 февраля 2018, 06:35

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Стали известны отели Ростова, которые примут сборные на ЧМ

12 февраля 2018, 06:35
В Ростове-на-Дону определились поля и гостиницы, которые будут принимать сборные во время ЧМ по футболу в 2018 году, информирует горадминистрация.

"Команды будут жить и тренироваться на обозначенных базах. Им предстоит приезжать в те города, где пройдут матчи", - сказано в публикации.

Отмечается, что принимающими гостиницами в Ростове определены "Рамада" и "Меркур". Тренировочными базами станут"Локомотив" и "Олимп-2".

ЧМ пройдет летом 2018 года. Для этого в городе построили новые стадион и аэропорт. В Ростове состоится пять матчей.

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