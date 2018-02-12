В Ростове к 2020 году построят 11 высотных домов

Posted 12 февраля 2018, 06:24
Published 12 февраля 2018, 06:24
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
"Проект будет завершен в четвертом квартале 2020 года. Уже сдали три дома на улице Магнитогорской", - говорится в публикации.
Один из них имеет 26 этажей и 450 квартир. Кроме того, появятся два новых детсада, они расположатся на первых этажах домов.
Также здесь откроются поликлиника, храм, многоуровневые парковки. Для детей сделают зоны отдыха.
Отмечается, что предусмотрели помещения для магазинов, спортцентров. Для местных жителей появятся новые рабочие места.
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