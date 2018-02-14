День святого Валентина — можно ли праздновать православным?

Отдельные люди даже видят в безобидном на первый взгляд празднике бесовство и попирание веры в Христа. Ведь кем бы не был на самом деле Валентин, он принял мученическую смерть, почитается как святой, а значит, светские гуляния в день его казни равноценны пляскам на костях.