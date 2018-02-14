День святого Валентина — можно ли праздновать православным?

Posted 14 февраля 2018,, 13:38
Published 14 февраля 2018,, 13:38
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Разные эксперты высказывают самое разное мнение по этому вопросу, православная церковь не признает праздник христианским, но и не запрещает его праздновать. Правда, для того, чтобы отметить День влюбленных и остаться духовно чистым, нужно не иметь поклонения миру Валентина.
В православном календаре есть несколько святых Валентинов, но они не имеют никакого отношению к покровителю влюбленных. При том, что большинство населения страны День святого Валентина отмечает, в преддверии праздника в Сети появляются посты с напоминанием: русские покровители влюбленных – Петр и Феврония. С 2008 года праздник предложили переименовать в День супружеской любви, российский день влюбленных выпадает на 8 июля.
Некоторые более агрессивные пользователи прямо заявляют, что День влюбленных – ничто иное, как языческий обряд, навязанный русскому обществу под видом христианских ценностей. Такое мнение достаточно широко распространено среди населения, что показывают социальные опросы. Так, в Ростове каждый десятый житель ненавидит День влюбленных и не переносит вида плюшевых сердец и целующихся парочек.
Отдельные люди даже видят в безобидном на первый взгляд празднике бесовство и попирание веры в Христа. Ведь кем бы не был на самом деле Валентин, он принял мученическую смерть, почитается как святой, а значит, светские гуляния в день его казни равноценны пляскам на костях.
По словам ученых, День святого Валентина представляет собой яркий пример подмены исторической правды, распространяемые жития Валентина не имеют подтверждения. Более того, с языческих времен под определение влюбленных попадают и люди нетрадиционной ориентации, которые являются изгоями для православной церкви.
Последнее обстоятельство обязательно всплывает в социальных сетях каждый год. Так, в городском паблике Ростова появились комментарии, что это "праздник геев". Просто так разговор не закончился, любители пошутить по любому поводу вспомнили, что 14 февраля день психических больных в Германии, обнаженных мужчин в Японии, и даже презерватива в США.
Между тем, 14 февраля российские влюбленные с нетерпением ждут подарков от своих половинок. Как показал опрос, самым популярным подарком на праздник в России стало "что-то вкусное".
Так что, отмечать День влюбленных или нет, личное дело каждого, главное, чувство меры, иначе с легкой руки добрых пользователей можно попасть под определение тех, кем прослыть совсем не хочется.
р3